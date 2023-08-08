«Будет интересно». Шамиль Тарпищев — о матче в теннис в паре с Борисом Ельциным

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о знакомстве с Борисом Ельциным, а также поделился подробностями о парном матче с ним.
«Эта история действительно была судьбоносной, потому что изменила мою позицию в жизни. Дело было в Юрмале, мы играли на пляже в футбол, мяч откатился к воде, и я столкнулся нос к носу с Борисом Николаевичем.
Я сначала опешил и не знал, что сказать, а потом предложил сыграть в теннис. Он говорит: «Я только начал играть», я предложил: «Ну, тогда мы пару сыграем», он отвечает: «А пару я вообще не играл». Я подытожил: «Будет интересно». Так всё и сложилось по мотивам этого «будет интересно». Первый парный матч мы сыграли таким составом: Серёжа Леонюк, я, Миша Задорнов – наш юморист – и Борис Николаевич.
Отсюда началось наше знакомство, которое переросло в дружбу, а потом я и вовсе стал советником Бориса Николаевича», – сказал Тарпищев в интервью Анастасии Мыскиной, российской теннисистке, чемпионке «Ролан Гаррос» — 2004 на YouTube.
- 8 августа 2023
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