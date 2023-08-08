Шамиль Тарпищев рассказал, когда и где Мария Шарапова познакомилась с Борисом Ельциным
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев раскрыл детали знакомства Марии Шараповой с Борисом Ельциным.
«Как это было: мы сидели на лужайке смотрели её матч первого круга. Он говорит: «Молодая, наверное, ещё рановато ей достигать результатов». Мы пошли в столовую спортсменов, а он продолжал расспрашивать про стиль игры и прочее. А я говорю: «Да сейчас она к вам подойдёт и сама расскажет!» Вижу, она с подносом идёт. Я её окликаю: «Маша, иди я тебя с Борисом Николаевичем познакомлю». Она оставила поднос, подошла, они поговорили. А он мне после и говорит: «Она будет играть очень здорово, но сейчас пока молодая», мы улетели, а она в этот год выиграла Уимблдон», — сказал Тарпищев в интервью YouTube-каналу ФТР.
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