«Если честно, уже всё». Гаэль Монфис высказался о завершении карьеры

Французский теннисист Гаэль Монфис, бывшая шестая ракетка мира, высказался о скором завершении своей профессиональной спортивной карьеры. Спортсмен отметил, что об этом его заставило задуматься время, проведённое дома с дочкой Скай.
«Дома было невероятно хорошо. И, если честно, это тяжело, потому что было слишком хорошо. Это следующая глава. Она уже близко.
Моя команда, моя жена (украинская теннисистка Элина Свитолина. — Прим. «Чемпионата»), все хотят, чтобы я продолжал играть. Но, если честно, когда я провожу время дома с дочерью, то понимаю, что уже всё. Если честно, уже всё. Я занимаюсь этим уже 20 лет, так что для меня это конец.
Моя жена ещё молода. Она может соревноваться ещё много лет. Поэтому я сказал ей, что сейчас нахожусь совсем на другом этапе. Я люблю теннис, и это мотивирует меня тренироваться, а потом куда-то ехать. Но дома тоже здорово.
Как я говорил в прошлом году, раньше всё было немного иначе. Я был 15-й ракеткой мира. Мне не нужно было так много выступать, чтобы просто сохранить рейтинг. Теперь, если я хочу вернуться, мне нужно играть каждую неделю.
Хочу ли я это делать? Не уверен, но посмотрим. Время покажет. Но дома хорошо», — сказал Монфис на пресс-конференции.
Напомним, Гаэлю Монфису 36 лет. Осенью прошлого года в его семье родился первый ребёнок. Жена теннисиста, 28-летняя украинка Элина Свитолина, в этому году уверенно вернулась к соревнованиям и уже стала 26-й ракеткой мира.
- 8 августа 2023
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