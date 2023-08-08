Навратилова: Свёнтек может закончить сезон на первом месте, но соперницы ближе, чем раньше

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая чехословацкая и американская теннисистка Мартина Навратилова поделилась мнением о возможности сохранения Игой Свёнтек первого места в рейтинге WTA до конца текущего сезона.

«Ига Свёнтек, помимо Кори Гауфф, думаю, является лучшей в туре в перемещении по корту, она эффективная и быстрая. Мне кажется, что Ига по-прежнему является фаворитом и может закончить сезон на первом месте, однако её соперницы сейчас намного ближе, чем в прошлом году в это же время», — приводит слова Навратиловой издание Sport.pl.

В рейтинге WTA по состоянию на 7 августа 2023 года Ига Свёнтек занимает первое место, имея в активе 9490 очков. Второй ракеткой мира является белоруска Арина Соболенко, которая отстаёт от польки на 744 рейтинговых очка (8746). Третья ракетка мира, американка Джессика Пегула отстаёт от Свёнтек более чем на 4000 очков.