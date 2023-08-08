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Корда уверенно обыграл Этчеверри на старте «Мастерса» в Торонто

Корда уверенно обыграл Этчеверри на старте «Мастерса» в Торонто
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Американский теннисист, 32-я ракетка мира Себастьян Корда уверенно обыграл 31-ю ракетку мира из Аргентины Томаса Мартина Этчеверри на старте «Мастерса» в Торонто (Канада). Представитель США одержал победу в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.

Матч спортсменов продолжался 1 час 20 минут. Себастьян Корда за это время выполнил четыре эйса, реализовал три брейк-пойнта из восьми и допустил только одну двойную ошибку. На счету Томаса Мартина Этчеверри — пять подач навылет и три двойные ошибки.

Во втором круге канадского «Мастерса» Корда встретится с победителем матча 14-го сеяного турнира хорвата Борны Чорича и лаки-лузера соревнований австралийца Александара Вукича. Соперник американца по следующему раунду определится сегодня, 8 августа, ночью.

Торонто. 1-й круг
08 августа 2023, вторник. 18:15 МСК
Томас Мартин Этчеверри
31
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Себастьян Корда
32
США
Себастьян Корда
С. Корда
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