«Судьи плохо разобрались в ситуации». Раонич — о скандальном инциденте в матче с Тиафо

Финалист Уимблдона 2016 года, бывшая третья ракетка мира, канадский теннисист Милош Раонич поделился мнением о резонансном инциденте, произошедшим в его матче с американцем Фрэнсисом Тиафо в первом круге «Мастерса» в Торонто (Канада).

Напомним, на тай-брейке первого сета американец вёл со счётом 13:12 и коснулся сетки после своего удара навылет, судья после долгого обсуждения расценил этот инцидент в пользу Тиафо. Раонич потребовал выйти на корт супервайзера, который согласился с арбитром. Милошу данное решение не понравилось, и он в гневе ударил ракеткой по корту у своего бокса.

«Я посмотрел правила. Думаю, больше всего сбивает с толку то, что сначала он присудил это очко мне. И в какой-то момент он назвал счёт – 12:12 или 13:13, уже точно не помню – который должен был быть на тот момент. А потом взял и поменял своё решение.

А потом обсуждалось не то, где он коснулся сетки. Речь логическим образом зашла о том, что мяч не мог отскочить после того, как он ударил по нему на той скорости. Он не успел бы отскочить два раза до того, как он коснулся сетки, правильно? Потому что он находился слишком близко к сетке. Поэтому, рассуждая логически, он либо коснулся сетки до первого отскока мяча, либо уже точно до второго.

Проблема в том, сколько раз менялась вся суть обсуждения. Потом начали говорить о том, где конкретно он коснулся сетки. Если это было за стойкой сетки, которая используется для одиночных матчей, это уже считается частью постоянной конструкции, а не сеткой. Но я уверен, что, если бы я в парном матче ударил с форхенда по этой стойке и мяч бы перескочил на другую сторону или если бы произошла обратная ситуация, они бы засчитали это как попадание в сетку. Так что я не верю, что они были на 100% честны, но что поделать. Думаю, они плохо разобрались в ситуации вне зависимости от того, какое правило там должно было применяться. Мне не показалось, что проблема была решена», — сказал Раонич на послематчевой пресс-конференции.