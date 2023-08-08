Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова одержала волевую победу на старте турнира WTA-1000 в Монреале

Людмила Самсонова одержала волевую победу на старте турнира WTA-1000 в Монреале
Комментарии

18-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада), призовой фонд которого составил $ 2 788 468.

В матче первого круга Самсонова (15) одержала волевую победу над представительницей Чехии Катержиной Синяковой (46-я ракетка мира). Встреча продлилась 2 часа и 7 минут завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:3 в пользу россиянки.

Самсонова шесть раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Синяковой два эйса, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

Следующей соперницей Самсоновой в Монреале станет победительница матча Марта Костюк (Украина) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Монреаль. 1-й круг
08 августа 2023, вторник. 18:15 МСК
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 3
         
Катержина Синякова
46
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023