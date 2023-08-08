Людмила Самсонова одержала волевую победу на старте турнира WTA-1000 в Монреале
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18-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада), призовой фонд которого составил $ 2 788 468.
В матче первого круга Самсонова (15) одержала волевую победу над представительницей Чехии Катержиной Синяковой (46-я ракетка мира). Встреча продлилась 2 часа и 7 минут завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:3 в пользу россиянки.
Самсонова шесть раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Синяковой два эйса, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
Следующей соперницей Самсоновой в Монреале станет победительница матча Марта Костюк (Украина) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
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