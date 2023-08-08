На US Open раскрыли рекордный в истории тенниса призовой фонд на турнир в 2023 году

Организаторы US Open – 2023 раскрыли призовой фонд грядущих соревнований. По сравнению с 2022 годом его увеличили на 8%, он составил рекордные $ 65 млн (в 2022-м было $ 60 млн). Американский мэйджор, как и в прошлом году, демонстрирует рекордные среди турниров «Большого шлема» призовые.
Победители US Open – 2023 в одиночном разряде получат по $ 3 млн.
Детальное распределение призовых в одиночном разряде на US Open – 2023:
Первый круг – $ 81,5 тыс.
Второй круг – $ 123 тыс.
Третий круг – $ 191 тыс.
Четвёртый круг – $ 284 тыс.
Четвертьфинал – $ 455 тыс.
Полуфинал – $ 775 тыс.
Финал – $ 1,5 млн.
Титул – $ 3 млн.
US Open — 2023 пройдёт с 28 августа по 10 сентября. У мужчин действующим обладателем титула является испанец Карлос Алькарас, у женщин — полька Ига Свёнтек.
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