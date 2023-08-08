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Кори Гауфф рассказала про мечту о золотой медали Олимпийских игр

Кори Гауфф рассказала про мечту о золотой медали Олимпийских игр
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Американская теннисистка Кори Гауфф, седьмая ракетка мира, рассказала, что она мечтает однажды выиграть золотую медаль Олимпийских игр.

«Одна из моих самых больших мечт — выиграть золотую медаль Олимпийских игр. Если честно, мне всё равно — в одиночном или в парном разряде. Золотая медаль — это золотая медаль», — призналась Гауфф на пресс-конференции перед стартом турнира WTA-1000 в Монреале (Канада).

В воскресенье, 6 августа, 19-летняя Кори Гауфф выиграла самый большой титул в своей карьере на данный момент: спортсменка стала чемпионкой турнира WTA-500 в Вашингтоне (США).

Отметим, что Кори Гауфф была финалисткой «Ролан Гаррос» в 2022 году, а Олимпийские игры 2024 года в Париже будут проходить именно на кортах этого турнира.

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