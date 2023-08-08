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Касаткина уверенно вышла во 2-й круг турнира в Монреале, где может сразиться с Блинковой

Касаткина уверенно вышла во 2-й круг турнира в Монреале, где может сразиться с Блинковой
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14-я ракетка мира, 26-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина уверенно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада), призовой фонд которого составляет $ 2 788 468. Соревнования проходят на харде.

В матче первого круга Касаткина (10) со счётом 6:4, 6:2 обыграла 29-ю ракетку мира, представительницу Бельгии Элисе Мертенс. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 42 минуты. Касаткина один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Мертенс один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Следующей соперницей Касаткиной на турнире в Монреале станет победительница матча Анна Блинкова (Россия) – Чжан Шуай (Китай).

Монреаль. 1-й круг
08 августа 2023, вторник. 20:10 МСК
Элисе Мертенс
29
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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