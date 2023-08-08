Касаткина уверенно вышла во 2-й круг турнира в Монреале, где может сразиться с Блинковой
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14-я ракетка мира, 26-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина уверенно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада), призовой фонд которого составляет $ 2 788 468. Соревнования проходят на харде.
В матче первого круга Касаткина (10) со счётом 6:4, 6:2 обыграла 29-ю ракетку мира, представительницу Бельгии Элисе Мертенс. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 42 минуты. Касаткина один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Мертенс один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.
Следующей соперницей Касаткиной на турнире в Монреале станет победительница матча Анна Блинкова (Россия) – Чжан Шуай (Китай).
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