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Плишкова — о матче со Свёнтек: я нашла игру, которая нужна во встречах с ней

Плишкова — о матче со Свёнтек: я нашла игру, которая нужна во встречах с ней
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова, 23-я ракетка мира, поделилась мнением о своей встрече с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек во втором круге хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

«Во время нашей прошлой встречи в Штутгарте я была частично травмирована, но мы сыграли три сета, и я думаю, что это был неплохой матч. И хотя я не была близка к победе, думаю, я нашла игру, которая нужна во встречах с ней.

Определённо, это трудно, потому что Ига не подарит тебе очки: когда все остальные топовые теннисистки, как Соболенко, ошибутся, она этого не сделает. Поэтому приходится зарабатывать очки самостоятельно.

Кажется, что в этом году корты медленнее. Посмотрим, какая будет погода. Не знаю, когда мы начнём играть, но надеюсь провести хороший матч», — сказала Плишкова на пресс-конференции.

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