Жена Даниила Медведева опубликовала их совместное фото со светского мероприятия в Монако

Дарья Медведева, супруга чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева, опубликовала в социальных сетях совместное фото с мужем со светского мероприятия в Монако.

Дарья подписала фото с помощью эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Дарьи Медведевой

В данный момент Даниил находится в Торонто (Канада), где готовится к выступлению на турнире серии «Мастерс». В первом круге Медведев сразится с 66-й ракеткой мира, представителем Италии Маттео Арнальди (Q). Дарья, предположительно, с супругом в Канаду не поехала, а осталась с их дочкой Алисой дома, в Монако.

Ранее Медведев по неизвестной причине отказался от участия в турнире категории ATP-500, который прошёл в Вашингтоне (США) с 31 июля по 6 августа. Даниил мог быть посеян на нём под первым номером.