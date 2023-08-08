Каролина Возняцки одержала разгромную победу в первом матче после более 3,5 лет паузы

Чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира, датская теннисистка Каролина Возняцки успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Возняцки вернулась в тур спустя 3 года и 8 месяцев, после рождения двух детей.

В матче первого круга 33-летняя Возняцки (WC) со счётом 6:2, 6:2 обыграла 115-ю ракетку мира, австралийку Кимберли Биррелл (Q). Встреча продлилась 1 час и 38 минут. Возняцки два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Биррелл один эйс, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующей соперницей Возняцки в Монреале станет победительница матча Маркета Вондроушова (Чехия, 9) — Маяр Шериф (Египет).