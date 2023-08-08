Возняцки: здорово, что мы играли рано. У меня всё ещё есть целый день с детьми

Датская теннисистка Каролина Возняцки поделилась эмоциями от победы в первом круге турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). Спортсменка провела и выиграла свой первый матч за три с половиной года.

«Это великолепное ощущение. Это был мой первый матч за три года. Определённо, я немного «заржавела». Но что за чудесное место для возвращения… У меня отличные воспоминания отсюда. И фанаты — лучшие. Спасибо, что пришли и поддержали меня!

Первая победа в роли мамы… Да, это довольно безумно! Я просто смотрела на часы (смеётся). Мои дети сейчас спят, и это здорово. Отлично, что мы играли рано. У меня всё ещё есть целый день с детьми!» — сказала Возняцки в интервью на корте.

Во втором круге турнира в Монреале Каролина Возняцки встретится с победительницей матча между чешкой Маркетой Вондроушовой и египтянкой Маяр Шериф Ахмед Шериф.