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Аслан Карацев потерпел поражение на старте «Мастерса» в Торонто

Аслан Карацев потерпел поражение на старте «Мастерса» в Торонто
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Российский теннисист, 71-я ракетка мира Аслан Карацев не сумел выйти во второй круг «Мастерса» в Торонто (Канада). Спортсмен в двух сетах потерпел поражение от 56-й ракетки мира из США Маккензи Макдональда. Их встреча завершилась со счётом 3:6, 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. Аслан Карацев по ходу встречи выполнил три эйса, реализовал три брейк-пойнта из пяти, но допустил десять двойных ошибок. На счету Маккензи Макдональда — четыре подачи навылет, пять реализованных брейк-пойнтов из десяти, а также четыре двойные ошибки.

Торонто. 1-й круг
08 августа 2023, вторник. 20:35 МСК
Маккензи Макдональд
59
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Аслан Карацев
71
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Комментарии
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