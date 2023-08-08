Аслан Карацев потерпел поражение на старте «Мастерса» в Торонто

Российский теннисист, 71-я ракетка мира Аслан Карацев не сумел выйти во второй круг «Мастерса» в Торонто (Канада). Спортсмен в двух сетах потерпел поражение от 56-й ракетки мира из США Маккензи Макдональда. Их встреча завершилась со счётом 3:6, 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. Аслан Карацев по ходу встречи выполнил три эйса, реализовал три брейк-пойнта из пяти, но допустил десять двойных ошибок. На счету Маккензи Макдональда — четыре подачи навылет, пять реализованных брейк-пойнтов из десяти, а также четыре двойные ошибки.