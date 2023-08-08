Аслан Карацев потерпел поражение на старте «Мастерса» в Торонто
Поделиться
Российский теннисист, 71-я ракетка мира Аслан Карацев не сумел выйти во второй круг «Мастерса» в Торонто (Канада). Спортсмен в двух сетах потерпел поражение от 56-й ракетки мира из США Маккензи Макдональда. Их встреча завершилась со счётом 3:6, 4:6.
Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. Аслан Карацев по ходу встречи выполнил три эйса, реализовал три брейк-пойнта из пяти, но допустил десять двойных ошибок. На счету Маккензи Макдональда — четыре подачи навылет, пять реализованных брейк-пойнтов из десяти, а также четыре двойные ошибки.
Комментарии
- 8 августа 2023
-
22:18
-
21:50
-
21:43
-
21:25
-
21:17
-
21:16
-
21:04
-
20:44
-
20:32
-
20:24
-
20:22
-
20:14
-
19:39
-
19:27
-
19:26
-
19:22
-
18:27
-
18:07
-
17:47
-
17:43
-
17:33
-
17:24
-
16:52
-
16:46
-
16:36
-
16:30
-
16:30
-
16:28
-
16:14
-
15:47
-
15:27
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:13
Партнерский контент