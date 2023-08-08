Коллинз — после победы над Свитолиной: вчера ходила на «Барби», моя голова всё ещё там

Финалистка Открытого чемпионата Австралии — 2022, бывшая седьмая ракетка мира, американская теннисистка Даниэль Коллинз забавно прокомментировала победу на старте турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), призовой фонд которого составляет $ 2 788 468.

Напомним, в матче первого круга Коллинз (Q) со счётом 6:2, 6:2 обыграла бронзового призёра Олимпиады-2020, бывшую третью ракетку мира, украинку Элину Свитолину. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 12 минут.

«У меня кружится голова. Вчера вечером мы ходили на фильм «Барби», моя голова всё ещё там, у меня песни застряли в ней», — сказала Коллинз в интервью на корте.

Следующей соперницей Коллинз в Монреале станет восьмая ракетка мира, представительница Греции Мария Саккари (8).