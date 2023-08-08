Даниил Медведев провёл тренировку с Хольгером Руне перед стартом «Мастерса» в Торонто

Шестая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне опубликовал в социальных сетях фото с совместной тренировки с чемпионом US Open – 2021, бывшей первой ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведев в Торонто (Канада).

«Короткий перерыв из-за дождя и снова на тренировку в Торонто», — подписал фото Руне.

Руне и Медведев готовятся к выступлению на турнире серии «Мастерс» в Торонто. Даниил (2) в первом круге сразится с 66-й ракеткой мира, представителем Италии Маттео Арнальди (Q). Хольгеру (5) же предстоит встреча с американцем Маркосом Гироном (Q).

На прошедшем Уимблдоне посеянный под третьим номером Медведев дошёл до полуфинала. Для Даниила это лучший результат в карьере на травяном турнире «Большого шлема», ранее он доходил максимум до 1/8 финала лондонского мэйджора. Руне же добрался до четвертьфинала.