Даниил Медведев провёл тренировку с Хольгером Руне перед стартом «Мастерса» в Торонто

Шестая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне опубликовал в социальных сетях фото с совместной тренировки с чемпионом US Open – 2021, бывшей первой ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведев в Торонто (Канада).
«Короткий перерыв из-за дождя и снова на тренировку в Торонто», — подписал фото Руне.
Руне и Медведев готовятся к выступлению на турнире серии «Мастерс» в Торонто. Даниил (2) в первом круге сразится с 66-й ракеткой мира, представителем Италии Маттео Арнальди (Q). Хольгеру (5) же предстоит встреча с американцем Маркосом Гироном (Q).
На прошедшем Уимблдоне посеянный под третьим номером Медведев дошёл до полуфинала. Для Даниила это лучший результат в карьере на травяном турнире «Большого шлема», ранее он доходил максимум до 1/8 финала лондонского мэйджора. Руне же добрался до четвертьфинала.
- 8 августа 2023
-
23:49
-
22:34
-
22:25
-
22:18
-
21:50
-
21:43
-
21:25
-
21:17
-
21:16
-
21:04
-
20:44
-
20:32
-
20:24
-
20:22
-
20:14
-
19:39
-
19:27
-
19:26
-
19:22
-
18:27
-
18:07
-
17:47
-
17:43
-
17:33
-
17:24
-
16:52
-
16:46
-
16:36
-
16:30
-
16:30
-
16:28
-
16:14
-
15:47
-
15:27
-
15:00