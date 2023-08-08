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Зверев стартовал с победы над Грикспором на «Мастерсе» в Торонто

Зверев стартовал с победы над Грикспором на «Мастерсе» в Торонто
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Немецкий теннисист Александр Зверев, 16-я ракетка мира, стартовал с победы над 26-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором на «Мастерсе» в Торонто. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Спортсмены провели на корте 1 час 43 минуты. Александр Зверев по ходу матча выполнил 12 эйсов, реализовал один брейк-пойнт из трёх, спас один брейк-пойнт соперника (100%) и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Таллона Грикспора — пять подач навылет и пять двойных ошибок.

Во втором круге соперником Александра Зверева будет 37-я ракетка мира из Испании Алехандро Давидович-Фокина. Ранее у спортсменов было три личные встречи: они играли друг с другом на US Open и в Кёльне в 2020 году и на «Ролан Гаррос» в 2021 году. Во всех матчах сильнее был представитель Германии.

Торонто. 1-й круг
08 августа 2023, вторник. 22:10 МСК
Александр Зверев
16
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 3  
         
Таллон Грикспор
26
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
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