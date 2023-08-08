Зверев стартовал с победы над Грикспором на «Мастерсе» в Торонто

Немецкий теннисист Александр Зверев, 16-я ракетка мира, стартовал с победы над 26-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором на «Мастерсе» в Торонто. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:3).
Спортсмены провели на корте 1 час 43 минуты. Александр Зверев по ходу матча выполнил 12 эйсов, реализовал один брейк-пойнт из трёх, спас один брейк-пойнт соперника (100%) и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Таллона Грикспора — пять подач навылет и пять двойных ошибок.
Во втором круге соперником Александра Зверева будет 37-я ракетка мира из Испании Алехандро Давидович-Фокина. Ранее у спортсменов было три личные встречи: они играли друг с другом на US Open и в Кёльне в 2020 году и на «Ролан Гаррос» в 2021 году. Во всех матчах сильнее был представитель Германии.
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