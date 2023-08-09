Определилась соперница Людмилы Самсоновой во втором круге турнира в Монреале

Определилась соперница 18-й ракетки мира, российской теннисистки Людмилы Самсоновой во втором круге турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Ей стала представительница Китая, занимающая 24-ю позицию в рейтинге WTA, Чжэн Циньвэнь.

В стартовом матче соревнований Циньвэнь со счётом 6:2, 1:6, 6:3 обыграла 32-ю ракетку мира, украинку Марту Костюк. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 10 минут. Циньвэнь четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Костюк пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Призовой фонд турнира в Монреале составляет $ 2 788 468. Его действующей чемпионкой является румынка Симона Халеп.