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Азаренко не вышла на матч против Стивенс из-за травмы, полученной на разминке

Азаренко не вышла на матч против Стивенс из-за травмы, полученной на разминке
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (19-я ракетка мира) получила травму и не вышла на встречу против американки Слоан Стивенс в рамках второго круга турнира WTA 1000 в Монреале (Канада).

«Дорогие болельщики, мне очень жаль, но у меня печальные новости: во время разминки перед сегодняшним матчем я вновь получила травму, которую считала решенной, и вынуждена сняться с матча. Желаю всем успехов и удачи Слоан в оставшейся части турнира. Я люблю Монреаль и с нетерпением жду возвращения», — заявила Азаренко в обращении к фанатам.

Таким образом, Стивенс автоматически прошла в третий круг турнира, где встретится с победительницей матча между американкой Дженнифер Брэйди (584-я ракетка мира) и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (4-я ракетка мира).

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