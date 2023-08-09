Встреча Рыбакиной и Брэйди прервана из-за дождя

Матч между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (4-я ракетка мира) и американкой Дженнифер Брэйди (584-я ракетка мира) в рамках второго круга турнира WTA 1000 в Монреале (Канада) прерван из-за дождя.

Встреча теннисисток была поставлена на паузу под самую концовку первого сайта во время тайбрейка, где на данный момент идёт впереди американка со счётом 4:2.

Рыбакина уже успела совершить пять подач навылет, но имеет невысокий процент первой подачи (51%). Также Елена допустила уже две двойные ошибки. Дженнифер, в свою очередь, не совершила ни одного эйса, а также имеет на своём счету четыре двойные ошибки.

Призовой фонд турнира в Монреале составляет $ 2 788 468. Его действующей чемпионкой является румынка Симона Халеп.