Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рууд переиграл Легечку и вышел в 3-й раунд турнира в Торонто

Рууд переиграл Легечку и вышел в 3-й раунд турнира в Торонто
Комментарии

5-я ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу во втором круге на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), действующим чемпионом которого является испанец Пабло Карреньо-Буста.

В матче второго круга Рууд со счётом 7:6 (8:6), 6:4 переиграл 36-ю ракетку мира, представителя Чехии Иржи Легечку. Эта встреча продлилась 1 час и 43 минуты. Рууд пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету его соперника набралось пять эйсов, четыре двойные ошибки и нет реализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником норвежца на турнире в Торонто станет победитель пары Александр Зверев (Германия) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Торонто. 2-й круг
09 августа 2023, среда. 04:05 МСК
Иржи Легечка
36
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		4  
7 8 		6  
         
Каспер Рууд
5
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023