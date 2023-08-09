Рууд переиграл Легечку и вышел в 3-й раунд турнира в Торонто

5-я ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу во втором круге на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), действующим чемпионом которого является испанец Пабло Карреньо-Буста.

В матче второго круга Рууд со счётом 7:6 (8:6), 6:4 переиграл 36-ю ракетку мира, представителя Чехии Иржи Легечку. Эта встреча продлилась 1 час и 43 минуты. Рууд пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету его соперника набралось пять эйсов, четыре двойные ошибки и нет реализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником норвежца на турнире в Торонто станет победитель пары Александр Зверев (Германия) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания).