Монреаль-2023, женщины: результаты матчей второго игрового дня и турнирная сетка

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Состоялся второй день женского турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Прошли матчи первого и второго кругов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Людмила Самсонова (Россия) — Катержина Синякова (Чехия) — 4:6, 6:2, 6:3.

Даниэль Коллинз (США) — Элина Свитолина (Украина) — 6:2, 6:2.

Дарья Касаткина (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 6:2.

Каролина Мухова (Чехия) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:6, 6:2.

Анна Блинкова (Россия) — Чжан Шуай (Китай) — 4:6, 6:2, 6:3.

Елена Рыбакина (Казахстан) — Дженнифер Брэйди (США) — матч теннисисток был прерван из-за сильного дождя. Остановка произошла во время тай-брейка в первом сете, где по очкам вела американка — 4:2.

Слоан Стивенс (США) — Виктория Азаренко (Беларусь) — Азаренко не вышла на игру из-за травмы, полученной на разминке.