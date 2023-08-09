Чжан Шуай проиграла свой 16-й матч подряд. Последний раз она побеждала ещё в январе

Китайская теннисистка Чжан Шуай уступила на турнире в Монреале россиянке Анне Блинковой. Это поражение для спортсменки из Китая стало 16-м кряду.

Шуай не может победить с 31 января. За ней самая длинная серия без побед среди действующих игроков. Но в мировом рейтинге она занимает 43-к место. Из топ-100, помимо Шуай, наибольшее количество поражений подряд на данный момент имеет россиянка Камилла Рахимова. У неё же серия из шести неудач кряду.

Блинкова со счётом 4:6, 6:2, 6:3 обыграла 43-ю ракетку мира, представительницу Китая Чжан Шуай. На счету Шуай ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 15 заработанных. Во втором раунде турнира в Монреале Блинкова сразится с 14-й ракеткой мира, соотечественницей Дарьей Касаткиной (10).