Рууд нарисовал кленовый лист на камере после победы во втором круге «Мастерса» в Торонто

Норвежский теннисист, пятая ракетка мира Каспер Рууд поблагодарил зрителей за поддержку во время матча второго круга «Мастерса» в Торонто (Канада), нарисовав после окончания встречи на камере символ этой страны — кленовый лист.

Фото: Социальные сети

Фото: Социальные сети

Сегодня рано утром по московскому времени Каспер Рууд, третий сеяный соревнований, обыграл 36-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку и вышел в третий раунд соревнований. Встреча спортсменов завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Далее соперником норвежского теннисиста станет либо 13-й сеяный канадского «Мастерса» немец Александр Зверев, либо испанец Алехандро Давидович-Фокина. Соперник Каспера Рууда в третьем круге турнира определится сегодня, 9 августа, поздно вечером по московскому времени.