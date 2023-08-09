Рууд нарисовал кленовый лист на камере после победы во втором круге «Мастерса» в Торонто

Норвежский теннисист, пятая ракетка мира Каспер Рууд поблагодарил зрителей за поддержку во время матча второго круга «Мастерса» в Торонто (Канада), нарисовав после окончания встречи на камере символ этой страны — кленовый лист.
Фото: Социальные сети
Фото: Социальные сети
Сегодня рано утром по московскому времени Каспер Рууд, третий сеяный соревнований, обыграл 36-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку и вышел в третий раунд соревнований. Встреча спортсменов завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:4.
Далее соперником норвежского теннисиста станет либо 13-й сеяный канадского «Мастерса» немец Александр Зверев, либо испанец Алехандро Давидович-Фокина. Соперник Каспера Рууда в третьем круге турнира определится сегодня, 9 августа, поздно вечером по московскому времени.
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