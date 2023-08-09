Чесноков: Медведев и Рублёв могут далеко зайти на турнире в Торонто

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления россиян Даниила Медведева, третьей ракетки мира, и Андрея Рублёва, седьмой ракетки мира, на «Мастерсе» в Торонто (Канада).

«Я думаю, что Медведев и Рублёв могут далеко зайти на турнире в Торонто. Медведев умеет здесь хорошо играть, один раз он здесь выигрывал, но и Рублёв тоже умеет здорово играть на харде. Они будут фаворитами турнира, но не главными. Сложно об этом говорить, учитывая, что ещё сыграют Карлос Алькарас и другие молодые игроки, которые с каждым днём играют всё лучше и лучше», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Даниил Медведев стартует на «Мастерсе» в Торонто сегодня, 9 августа, в матче с 66-й ракеткой мира из Италии Маттео Арнальди. Андрей Рублёв поборется за выход в следующую стадию турнира с 59-й ракеткой мира из США Маккензи Макдональдом, ранее обыгравшим россиянина Аслана Карацева.