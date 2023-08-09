«Уже плевать». Саккари прокомментировала шутки о своих поражениях в финалах турниров

Греческая теннисистка, восьмая ракетка мира Мария Саккари прокомментировала своё стремление к победам на больших турнирах, а также рассказала, что шутки о проигранных полуфиналах и финалах её больше не расстраивают.

«Я всё ещё считаю себя молодой (смеётся). Да, я не подросток, но в то же время… Конечно, я не буду играть вечно, так что задумываюсь об этом. Очень хочу выиграть крупный титул. Знаю, что он придёт. Постоянно об этом говорю. Мне уже плевать, что надо мной смеются за проигранные полуфиналы и финалы. Меня это уже не беспокоит. Я знаю, что у меня получится.

Я сосредоточусь на том, что у меня получалось на прошлой неделе, – это агрессивная игра, хороший настрой. И я всё ещё в топ-10, это во многом помогает.

Я была третьей ракеткой мира, но нет особой разницы – третья ты или восьмая. Ты всё равно очень хорошая теннисистка. Даже если выпасть из топ-10, ты всё равно потрясающая теннисистка. Особой разницы нет. Конечно, есть с точки зрения сеток и преимуществ на турнирах. Но на уважение со стороны других игроков это никак не влияет.

Мне не нужно маниакально к этому относиться. Конечно, я хочу стать первой, но в то же время знаю, что если буду правильно работать, то вернусь на тот уровень», — сказала Саккари на пресс-конференции перед стартом турнира в Монреале (Канада).

Напомним, в воскресенье, 6 августа, Саккари проиграла финал турнира WTA-500 в Вашингтоне (США) седьмой ракетке мира американке Кори Гауфф.