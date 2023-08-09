Торонто-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 3-го игрового дня

Сегодня, 9 августа, в Торонто (Канада) пройдёт третий игровой день хардового «Мастерса». Будут сыграны матчи второго круга.
За выход в третий раунд соревнований поборются и российские теннисисты. Первым запуском сыграет седьмая ракетка мира Андрей Рублёв, его соперник — американец Маккензи Макдональд, ранее в первом круге обыгравший Аслана Карацева. Второй сеяный турнира Даниил Медведев проведёт матч с квалифаером соревнований итальянцем Маттео Арнальди, их встреча начнётся вторым запуском.
Также сегодня пройдут матчи Тейлора Фритца (США, 8), Стефаноса Циципаса (Греция, 4), Янника Синнера (Италия, 7), Хольгера Руне (Дания, 5) и Карлоса Алькараса (Испания, 1).
«Мастерс». Торонто. Расписание соревнований. 9 августа
Первый запуск (18:00)
Андрей Рублёв (Россия, 6) — Маккензи Макдональд (США)
Тейлор Фритц (США, 8) — Уго Умбер (Франция)
Второй запуск (19:30)
Лоренцо Музетти (Италия, 16) — Танаси Коккинакис (Австралия, Q)
Даниил Медведев (Россия, 2) — Маттео Арнальди (Италия, Q)
Третий запуск (21:00)
Стефанос Циципас (Греция, 4) — Гаэль Монфис (Франция, SR)
Александр Зверев (Германия, 13) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
Четвёртый запуск (около 23:00)
Маттео Берреттини (Италия) — Янник Синнер (Италия, 7)
Макс Пёрселл (Австралия, Q) — Энди Маррей (Великобритания)
Шестой запуск
Около 2:00 — Карлос Алькарас (Испания, 1) — Бен Шелтон (США)
Около 3:30 — Хольгер Руне (Дания, 5) — Маркос Гирон (США, Q)
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