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Торонто-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 3-го игрового дня

Сегодня, 9 августа, в Торонто (Канада) пройдёт третий игровой день хардового «Мастерса». Будут сыграны матчи второго круга.

За выход в третий раунд соревнований поборются и российские теннисисты. Первым запуском сыграет седьмая ракетка мира Андрей Рублёв, его соперник — американец Маккензи Макдональд, ранее в первом круге обыгравший Аслана Карацева. Второй сеяный турнира Даниил Медведев проведёт матч с квалифаером соревнований итальянцем Маттео Арнальди, их встреча начнётся вторым запуском.

Также сегодня пройдут матчи Тейлора Фритца (США, 8), Стефаноса Циципаса (Греция, 4), Янника Синнера (Италия, 7), Хольгера Руне (Дания, 5) и Карлоса Алькараса (Испания, 1).

«Мастерс». Торонто. Расписание соревнований. 9 августа

Первый запуск (18:00)

Андрей Рублёв (Россия, 6) — Маккензи Макдональд (США)

Тейлор Фритц (США, 8) — Уго Умбер (Франция)

Второй запуск (19:30)

Лоренцо Музетти (Италия, 16) — Танаси Коккинакис (Австралия, Q)

Даниил Медведев (Россия, 2) — Маттео Арнальди (Италия, Q)

Третий запуск (21:00)

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Гаэль Монфис (Франция, SR)

Александр Зверев (Германия, 13) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания)

Четвёртый запуск (около 23:00)

Маттео Берреттини (Италия) — Янник Синнер (Италия, 7)

Макс Пёрселл (Австралия, Q) — Энди Маррей (Великобритания)

Шестой запуск

Около 2:00 — Карлос Алькарас (Испания, 1) — Бен Шелтон (США)

Около 3:30 — Хольгер Руне (Дания, 5) — Маркос Гирон (США, Q)