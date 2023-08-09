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Вондроушова рассказала, как изменилась её жизнь после победы на Уимблдоне

Вондроушова рассказала, как изменилась её жизнь после победы на Уимблдоне
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Чешская теннисистка Маркета Вондроушова рассказала, как изменилась её жизнь после победы на Уимблдоне.

«Первая неделя, когда я вернулась домой, была просто безумной. Я съездила в родной город, получилось потрясающе. Потом я поехала в Прагу, там были кое-какие дела.

Многое изменилось. Меня стали больше узнавать, а мне такое не очень нравится. Потом я начала тренироваться и всё стало лучше. А потом мы поехали сюда.

Есть ощущение, что теперь от меня будут намного больше ждать. Когда выигрываешь «Большой шлем», ожидания очень высокие. Но для меня очень важно оставаться в своём узком кругу, работать и просто выиграть несколько матчей – адаптироваться к давлению и так далее. Сейчас я над этим работаю», — рассказала теннисистка на пресс-конференции.

Сейчас спортсменка выступает на своём первом турнире после победы на Уимблдоне. В первом круге турнира WTA-1000 в Монреале Вондроушова уверенно обыграла египтянку Маяр Шериф Ахмед Шериф, а сегодня уже встретится с датской теннисисткой Каролиной Возняцки.

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