Оже-Альяссим прокомментировал свою серию поражений, длящуюся с конца мая

Канадский теннисист, 12-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим прокомментировал свою серию поражений, которая длится с конца мая. Спортсмен не выиграл ни одного матча, начиная с четвертьфинала турнира в Лионе (Франция). Последний проигранный канадцем матч — в первом круге домашнего «Мастерса» в Торонто.

«Забавно, потому что это не первый раз. Каждый год у меня бывают месяц-два, когда ничего не получается, я проигрываю. Это часть тенниса, всё нормально.

Но каждый раз ощущение, что это первый раз. Когда выходишь на корт, не хватает уверенности в себе, почему-то ничего не получается, ты задаёшься вопросами, стараешься сохранять спокойствие, искать решения.

Конечно, как игрок я стал лучше, но у меня нет ощущения, что я знаю ответы на вопросы и всё внезапно закончится. Нужно выходить на корте, нельзя бояться. Не знаю, как сказать. Нужно быть мужчиной, выходить и не бояться поражений. И в любом случае показывать свой максимум», — сказал Оже-Альяссим после поражения в Торонто от квалифаера соревнований австралийца Макса Пёрселла.