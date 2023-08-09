«С возвращением, Каро». Джокович отреагировал на победу Возняцки в первой игре за 3,5 года

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на победу датчанки Каролины Возняцки в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Возняцки вернулась в тур спустя три года и восемь месяцев после рождения двух детей.

«С возвращением, Каро», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в первом матче после возвращения в тур Возняцки обыграла представительницу Австралии Кимберли Биррелл со счётом 6:2, 6:2. В следующем круге турнира в Монреале датская спортсменка сразится с теннисисткой из Чехии Маркетой Вондроушовой. Встреча состоится сегодня, 9 августа. Турнир в Канаде завершится 13 августа.