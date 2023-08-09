Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«С возвращением, Каро». Джокович отреагировал на победу Возняцки в первой игре за 3,5 года

«С возвращением, Каро». Джокович отреагировал на победу Возняцки в первой игре за 3,5 года
Комментарии

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на победу датчанки Каролины Возняцки в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Возняцки вернулась в тур спустя три года и восемь месяцев после рождения двух детей.

«С возвращением, Каро», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в первом матче после возвращения в тур Возняцки обыграла представительницу Австралии Кимберли Биррелл со счётом 6:2, 6:2. В следующем круге турнира в Монреале датская спортсменка сразится с теннисисткой из Чехии Маркетой Вондроушовой. Встреча состоится сегодня, 9 августа. Турнир в Канаде завершится 13 августа.

Материалы по теме
Вот это возвращение! Легендарная Возняцки разгромила соперницу в первом матче за 3,5 года
Вот это возвращение! Легендарная Возняцки разгромила соперницу в первом матче за 3,5 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023