«С возвращением, Каро». Джокович отреагировал на победу Возняцки в первой игре за 3,5 года
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23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на победу датчанки Каролины Возняцки в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Возняцки вернулась в тур спустя три года и восемь месяцев после рождения двух детей.
«С возвращением, Каро», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в первом матче после возвращения в тур Возняцки обыграла представительницу Австралии Кимберли Биррелл со счётом 6:2, 6:2. В следующем круге турнира в Монреале датская спортсменка сразится с теннисисткой из Чехии Маркетой Вондроушовой. Встреча состоится сегодня, 9 августа. Турнир в Канаде завершится 13 августа.
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