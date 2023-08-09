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Кори Гауфф обыграла Кэйти Бултер и вышла в 1/8 финала турнира в Монреале

Кори Гауфф обыграла Кэйти Бултер и вышла в 1/8 финала турнира в Монреале
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) седьмая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф одержала победу над представительницей Великобритании Кэйти Бултер (72-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу американки.

Встреча продлилась 1 час 13 минут. Гауфф трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Бултер три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем раунде турнира в Канаде Гауфф сыграет с победительницей противостояния Маркета Вондроушова (Чехия) — Каролина Возняцки (Дания). Напомним, хардовый турнир в Монреале завершится 13 августа.

Монреаль. 2-й круг
09 августа 2023, среда. 18:10 МСК
Кэйти Бултер
72
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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