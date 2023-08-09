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Людмила Самсонова уверенно вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Монреале

Людмила Самсонова уверенно вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Монреале
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18-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова без проблем вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада), призовой фонд которого составил $ 2 788 468.

В матче второго круга Самсонова (15) переиграла китаянку Чжэн Циньвэнь (24-я ракетка мира). Встреча продлилась 1 час и 12 минут завершилась победой россиянки в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.

Самсонова три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету китайской теннисистки четыре эйса, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Следующей соперницей Самсоновой в Монреале станет победительница матча Петра Мартич (Хорватия) — Арина Соболенко (Беларусь).

Монреаль. 2-й круг
09 августа 2023, среда. 19:40 МСК
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Чжэн Циньвэнь
24
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
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