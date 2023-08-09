Людмила Самсонова уверенно вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Монреале

18-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова без проблем вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада), призовой фонд которого составил $ 2 788 468.

В матче второго круга Самсонова (15) переиграла китаянку Чжэн Циньвэнь (24-я ракетка мира). Встреча продлилась 1 час и 12 минут завершилась победой россиянки в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.

Самсонова три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету китайской теннисистки четыре эйса, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Следующей соперницей Самсоновой в Монреале станет победительница матча Петра Мартич (Хорватия) — Арина Соболенко (Беларусь).