Людмила Самсонова уверенно вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Монреале
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18-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова без проблем вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада), призовой фонд которого составил $ 2 788 468.
В матче второго круга Самсонова (15) переиграла китаянку Чжэн Циньвэнь (24-я ракетка мира). Встреча продлилась 1 час и 12 минут завершилась победой россиянки в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.
Самсонова три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету китайской теннисистки четыре эйса, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
Следующей соперницей Самсоновой в Монреале станет победительница матча Петра Мартич (Хорватия) — Арина Соболенко (Беларусь).
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