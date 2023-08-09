Алина Корнеева рассказала, сталкивалась ли с визовыми проблемами на турнирах
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Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева сообщила, что у неё не возникало проблем с оформлением виз для участия в турнирах.
«Пока никаких проблем не было. И с визой нормально, и с шенгеном, который скоро заканчивается и надо будет вновь делать. Были проблемы с британской визой? Мы и подали быстро, и выдали нам её за три недели до «Шлема». Так что легко. Видела декларацию? Её всем выдают: и взрослым, и юниорам. Я просто ещё маленькая, всё родители решают – они делали. Мне сказали, что я визу получила, и слава богу», — сказала Корнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с Алиной Корнеевой на «Чемпионате» можете читать 10 августа в 10:00.
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