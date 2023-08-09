Даниил Медведев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто

В матче второго круга хардового турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встречался с представителем Италии Маттео Арнальди (66-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5 в пользу россиянина.
Матч продлился 1 час 26 минут. Медведев девять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Арнальди четыре эйса и две двойные ошибки.
В следующем раунде соревнований в Торонто Даниил Медведев сыграет с победителем противостояния Лоренцо Музетти (Италия) — Танаси Коккинакис (Австралия). Турнир в Канаде завершится 13 августа. Напомним, Медведев впервые дошёл до финала турнира в Торонто в 2019 году, а в 2021 году одержал победу в соревновании.
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