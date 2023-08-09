Стефанос Циципас проиграл Гаэлю Монфису в матче второго круга «Мастерса» в Торонто

В матче второго круга хардового турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас встречался с представителем Франции Гаэлем Монфисом (276-й в рейтинге ATP). Матч завершился со счётом 6:4, 6:3 в пользу французского теннисиста.

Встреча продлилась 1 час 26 минут. Монфис пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Циципаса пять эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

В 1/8 финала «Мастерса» в Торонто Гаэль Монфис сыграет с победителем противостояния Себастьян Корда (США) — Александар Вукич (Австралия). Хардовый турнир в Канаде завершится 13 августа.