Стефанос Циципас проиграл Гаэлю Монфису в матче второго круга «Мастерса» в Торонто
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В матче второго круга хардового турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас встречался с представителем Франции Гаэлем Монфисом (276-й в рейтинге ATP). Матч завершился со счётом 6:4, 6:3 в пользу французского теннисиста.
Встреча продлилась 1 час 26 минут. Монфис пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Циципаса пять эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.
В 1/8 финала «Мастерса» в Торонто Гаэль Монфис сыграет с победителем противостояния Себастьян Корда (США) — Александар Вукич (Австралия). Хардовый турнир в Канаде завершится 13 августа.
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