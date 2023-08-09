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Стефанос Циципас проиграл Гаэлю Монфису в матче второго круга «Мастерса» в Торонто

Стефанос Циципас проиграл Гаэлю Монфису в матче второго круга «Мастерса» в Торонто
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В матче второго круга хардового турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас встречался с представителем Франции Гаэлем Монфисом (276-й в рейтинге ATP). Матч завершился со счётом 6:4, 6:3 в пользу французского теннисиста.

Встреча продлилась 1 час 26 минут. Монфис пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Циципаса пять эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

В 1/8 финала «Мастерса» в Торонто Гаэль Монфис сыграет с победителем противостояния Себастьян Корда (США) — Александар Вукич (Австралия). Хардовый турнир в Канаде завершится 13 августа.

Торонто. 2-й круг
09 августа 2023, среда. 21:30 МСК
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Гаэль Монфис
276
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
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