Елена Рыбакина одержала победу над Дженнифер Брэйди во втором круге турнира в Монреале

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина встречалась с представительницей США Дженнифер Брэйди. Игра завершилась со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Рыбакиной.

Встреча прошла на центральном корте арены «ИГА Стэдиум» и продлилась 2 часа 36 минут. Рыбакина 12 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Брэйди три эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге соревнований в Монреале Елена Рыбакина сыграет с американской теннисисткой Слоан Стивенс (38-я ракетка мира). Хардовый турнир в Канаде завершится 13 августа.