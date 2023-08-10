Зверев проиграл Давидович-Фокине в матче второго круга «Мастерса» в Торонто
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16-я ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев потерпел поражение в матче второго круга турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада). Соперником немца в этом матче был испанский спортсмен Алехандро Давидович-Фокина. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу испанца.
Матч продлился 1 час 2 минуты. Давидович-Фокина дважды подал навылет и реализовал все четыре заработанных брейк-пойнта. На счету Зверева пять эйсов и шесть двойных ошибок.
В третьем круге соревнований в Торонто Алехандро Давидович-Фокина сразится с пятой ракеткой мира представителем Норвегии Каспером Руудом, который ранее обыграл чешского теннисиста Иржи Легечку со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Турнир в Торонто завершится 13 августа.
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