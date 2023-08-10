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Зверев проиграл Давидович-Фокине в матче второго круга «Мастерса» в Торонто

Зверев проиграл Давидович-Фокине в матче второго круга «Мастерса» в Торонто
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16-я ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев потерпел поражение в матче второго круга турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада). Соперником немца в этом матче был испанский спортсмен Алехандро Давидович-Фокина. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу испанца.

Матч продлился 1 час 2 минуты. Давидович-Фокина дважды подал навылет и реализовал все четыре заработанных брейк-пойнта. На счету Зверева пять эйсов и шесть двойных ошибок.

В третьем круге соревнований в Торонто Алехандро Давидович-Фокина сразится с пятой ракеткой мира представителем Норвегии Каспером Руудом, который ранее обыграл чешского теннисиста Иржи Легечку со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Турнир в Торонто завершится 13 августа.

Торонто. 2-й круг
09 августа 2023, среда. 23:00 МСК
Александр Зверев
16
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Алехандро Давидович-Фокина
37
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Комментарии
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