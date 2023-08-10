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Вондроушова обыграла Возняцки во втором круге турнира в Монреале

Вондроушова обыграла Возняцки во втором круге турнира в Монреале
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Чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в третий круг турнира в Монреале. Во втором круге она обыграла представительницу Дании Каролину Возняцки.

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время Вондроушова выполнила две подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету Возняцки один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Вондроушова встретится с американкой Кори Гауфф.

Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 2,7 млн. Действующим победителем турнира является Симона Халеп, которая в финальном матче прошлого года, прошедшем в Торонто, одержала победу над Беатрис Хаддад-Майей.

Монреаль. 2-й круг
09 августа 2023, среда. 23:40 МСК
Маркета Вондроушова
10
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
2 		5  
         
Каролина Возняцки
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
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