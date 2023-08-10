Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд вышли во второй круг турнира в Монреале в паре

Российская теннисистка Вера Звонарёва и её партнёрша по парному разряду немка Лаура Зигемунд одержали победу в матче первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Они в двух сетах обыграли Маяр Шериф (Египет) и Слоан Стивенс (США). Встреча длилась 1 час 6 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:1.

Во втором круге Звонарёва и Зигемунд сыграют с японской парой Суко Аояма/Эна Сибахара, которые посеяны на турнире под седьмым номером.

На прошлой неделе россиянка и немка выиграли турнир WTA в парном разряде в Вашингтоне. Для 38-летней Звонарёвой та победа стала 13-й в карьере в женской паре и миксте, включая пять титулов на турнирах из серии «Большого шлема», и четвёртой вместе с Зигемунд.