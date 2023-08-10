Даниил Медведев прокомментировал успешный старт на турнире в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто. В матче второго тура он обыграла представителя Италии Маттео Арнальди со счётом 6:2, 7:5.
«Да, я чувствовал себя великолепно. Я мог бы сыграть немного лучше во втором сете, С этого момента мне нужно совершенствоваться. Довольно жаркие условия, как обычно летом в США, так что мне нужно к этому привыкнуть. Во втором сете я уже устал, но это нормально. Два-три матча, и вы к этому привыкаете. Я с нетерпением жду следующих дней», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.
За выход в четвертьфинал Медведев сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти.
Турнир в Канаде завершится 13 августа. Напомним, Медведев впервые дошёл до финала турнира в Торонто в 2019 году, а в 2021 году одержал победу в соревновании.
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