Энди Маррей вышел в третий круг турнира в Торонто

Британский теннисист Энди Маррей обыграл австралийца Макса Пёрселла во втором круге турнира в Торонто. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 47 минут. За это время Маррей сделал пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала два из восьми брейк-пойнтов. На счету австралийца десять подач навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге Маррей встретится с представителем Италии Янником Синнером, который в своём матче второго круга обыграл Маттео Берреттини.

Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является представитель Испании Пабло Карреньо-Буста.