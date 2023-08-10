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Энди Маррей вышел в третий круг турнира в Торонто

Энди Маррей вышел в третий круг турнира в Торонто
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Британский теннисист Энди Маррей обыграл австралийца Макса Пёрселла во втором круге турнира в Торонто. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 47 минут. За это время Маррей сделал пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала два из восьми брейк-пойнтов. На счету австралийца десять подач навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге Маррей встретится с представителем Италии Янником Синнером, который в своём матче второго круга обыграл Маттео Берреттини.

Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является представитель Испании Пабло Карреньо-Буста.

Торонто. 2-й круг
10 августа 2023, четверг. 00:20 МСК
Макс Пёрселл
78
Австралия
Макс Пёрселл
М. Пёрселл
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 5
7 7 		3 7
         
Энди Маррей
40
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Комментарии
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