Корда потерпел поражение от Вукича в 1/16 финала турнира в Торонто

32-я ракетка мира, американский теннисист Себастьян Корда потерпел поражение во втором круге на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), действующим чемпионом которого является испанец Пабло Карреньо-Буста.

В матче второго круга Корда со счётом 3:6, 6:4, 6:7 (5:7) уступил 62-й ракетке мира, австралийцу Александару Вукичу. Встреча продлилась 1 час и 59 минут. Корда три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету его соперника десять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Следующим соперником австралийца на турнире в Торонто станет француз Гаэль Монфис, который сенсационно обыграл грека Стефаноса Циципаса.