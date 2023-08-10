Корнеева: понравилось, как мама Циципаса переживает за сына, но агрессия – уже перебор

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева высказалась об эмоциональности Стефаноса Циципаса во время своих игр.
«Я как-то была на его матче. И его родители сидели рядом. И мне, наоборот, понравилось, насколько переживает за него мама. Юлия Сальникова на русском подсказывала какие-то откровенные вещи – как мне в детстве. Например, подброс выше. Иногда у него случаются срывы, когда он посылает папу или кричит. Андрей Рублев может крикнуть на свою команду, чтобы в себе это не копить. Это нормально. Но агрессия, которая перетекает в грубость, – это уже перебор», — сказала Корнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с Алиной Корнеевой на «Чемпионате» можете читать 10 августа, в 10:00
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