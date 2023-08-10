Корнеева после победы на крупнейшем турнире в карьере: агентства стучатся очень давно

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева высказалась о возможном сотрудничестве с агентствами.

«Агентства стучатся очень давно, но мы пока не спешим. Это сложно. Родители хотят выбрать лучшее для меня: мы много читаем, общаемся. Сейчас у нас идут переговоры. Может, с кем и заключим», — сказала Корнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Корнеева стала чемпионкой турнира ITF (W-100) в Португалии. На данный момент это крупнейший титул в карьере Корнеевой на взрослом уровне. В финале турнира 326-я ракетка мира Корнеева разгромила представительницу Франции Кароль Монне (186-й номер рейтинга WTA). Встреча продлилась всего 51 минуту и завершилась со счётом 6:0, 6:0 в пользу россиянки.

Полное интервью с Алиной Корнеевой на «Чемпионате» можно прочитать 10 августа в 10:00