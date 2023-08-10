Монреаль-2023, женщины: результаты матчей третьего игрового дня и турнирная сетка
Поделиться
Состоялся третий день женского турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Прошли матчи второго и третьего круга.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.
Кори Гауфф (США) — Кэйти Бултер (Великобритания) — 6:2, 6:2.
Джессика Пегула (США) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 6:4.
Ига Свёнтек (Польша) — Каролина Плишкова (Чехия) — 7:6, 6:2.
Людмила Самсонова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:3, 6:2.
Дарья Касаткина (Россия) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 7:2.
Елена Рыбакина (Казахстан) — Дженнифер Брэйди (США) — 6:7, 7:6, 6:3.
Маркета Вондроушова (Чехия) — Каролина Возняцки (Дания) — 6:2, 7:5.
Даниэль Коллинз (США) — Мария Саккари (Греция) — 6:4, 6:2.
Арина Соболенко (Беларусь) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:3, 7:6.
Комментарии
- 10 августа 2023
-
09:50
-
09:44
-
09:00
-
08:52
-
08:15
-
06:37
-
05:52
-
05:45
-
05:40
-
03:53
-
03:36
-
02:58
-
02:16
-
02:14
-
01:49
-
00:00
- 9 августа 2023
-
23:48
-
23:11
-
22:59
-
22:40
-
22:34
-
22:30
-
22:05
-
21:33
-
21:30
-
21:15
-
20:57
-
20:50
-
19:41
-
19:22
-
17:54
-
17:36
-
17:29
-
16:55
-
16:37
Партнерский контент