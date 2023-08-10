Монреаль-2023, женщины: результаты матчей третьего игрового дня и турнирная сетка

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Состоялся третий день женского турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Прошли матчи второго и третьего круга.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Кори Гауфф (США) — Кэйти Бултер (Великобритания) — 6:2, 6:2.

Джессика Пегула (США) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 6:4.

Ига Свёнтек (Польша) — Каролина Плишкова (Чехия) — 7:6, 6:2.

Людмила Самсонова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:3, 6:2.

Дарья Касаткина (Россия) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 7:2.

Елена Рыбакина (Казахстан) — Дженнифер Брэйди (США) — 6:7, 7:6, 6:3.

Маркета Вондроушова (Чехия) — Каролина Возняцки (Дания) — 6:2, 7:5.

Даниэль Коллинз (США) — Мария Саккари (Греция) — 6:4, 6:2.

Арина Соболенко (Беларусь) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:3, 7:6.