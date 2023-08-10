Торонто-2023, мужчины: результаты матчей третьего игрового дня

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Завершился третий игровой день «Мастерса» в Торонто (Канада). Были сыграны матчи второго круга соревнований.

Россиянин Даниил Медведев одержал победу в своей первой встрече турнира, со счётом 6:2, 7:5 обыграв итальянца Маттео Арнальди.

На старте турнира потерпел поражение российский теннисист Андрей Рублёв: в первом матче турнира он проиграл в двух сетах американцу Маккензи Макдональду, обидчику Аслана Карацева — 4:6, 3:6.

Также соревнования покинули несколько игроков: грек Стефанос Циципас, уступивший французу Гаэлю Монфису, Александр Зверев из Германии, проигравший в двух сетах Алехандро Давидович-Фокине в двух сетах, а также датчанин Хольгер Руне в трёх сетах потерпел поражение от американца Маркоса Гирона.

«Мастерс». Торонто. Результаты третьего игрового дня

Второй круг

Маккензи Макдональд (США) – Андрей Рублёв (Россия) – 6:4, 6:3.

Тейлор Фритц (США) – Уго Умбер (Франция) – 7:6 (9:7), 3:6, 6:3.

Милош Раонич (Канада) – Таро Дэниэл (Япония) – 6:4, 6:3.

Хуберт Хуркач (Польша) – Миомир Кецманович (Сербия) – 5:7, 6:3, 6:0.

Даниил Медведев (Россия) – Маттео Арнальди (Италия) – 6:2, 7:5.

Гаэль Монфис (Франция) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:4, 6:3.

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Александр Зверев (Германия) – 6:1, 6:2.

Янник Синнер (Италия) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:4, 6:3.

Энди Маррей (Великобритания) – Макс Пёрселл (Австралия) – 7:6 (7:2), 3:6, 7:5.

Карлос Алькарас (Испания) – Бен Шелтон (США) – 6:3, 7:6 (7:3).

Томми Пол (США) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:3.

Маркос Гирон (США) – Хольгер Руне (Дания) – 6:2, 4:6, 6:3.