Корнеева — о вылете с Уимблдона: говорили, что я могла создать историю. Было неприятно

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева рассказала о причинах вылета с юниорского Уимблдона-2023.
«Было грустно. Но я больше ехала туда, чтобы попробовать траву. Было неприятно, что мне все на интервью говорили, что, если бы я выиграла этот «Шлем» – а я могла – создала бы историю. Но после я поехала на следующие турниры – покруче этого, уже взрослые. После сотки забыла про результат Уимблдона.
В том матче я могла выиграть и первый, и второй сеты. Причина в голове, так как ветер очень мешал. И я не могла показать свою игру, которую тренировала. Мне нужно было подстраиваться под ветер, что соперница и сделала, поэтому в тот вечер была лучше меня. Не думала о том, что бы мне поменять, я просто бесилась из-за ветра. Сделала после этого матча, конечно, большой вывод.
Иногда чувствую, что взрослею, но вдруг что-то происходит и я веду себя как ребёнок (смеётся). Так что я в пути – step by step (шаг за шагом. – Прим. «Чемпионата»). Мне самой надо вливаться во взрослый теннис», — сказала Корнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
- 10 августа 2023
-
11:25
-
11:15
-
11:05
-
10:40
-
10:38
-
10:09
-
10:00
-
09:50
-
09:44
-
09:00
-
08:52
-
08:15
-
06:37
-
05:52
-
05:45
-
05:40
-
03:53
-
03:36
-
02:58
-
02:16
-
02:14
-
01:49
-
00:00
- 9 августа 2023
-
23:48
-
23:11
-
22:59
-
22:40
-
22:34
-
22:30
-
22:05
-
21:33
-
21:30
-
21:15
-
20:57
-
20:50