«Я был в шоке, не ожидал, что она будет в Торонто». Алькарас — о встрече с Шараповой

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал встречу с Марией Шараповой, пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира.

«Я смотрел много её матчей. Она была отличной теннисисткой. Вероятно, она была одной из лучших теннисисток в мире. И я был в шоке, потому что не ожидал, что она будет здесь, в Торонто. Я увидел её в лифте, и это было так: Мария это или нет? Вы понимаете, что я имею в виду?

Но было здорово встретиться с ней и узнать, что у неё всё хорошо. И немного поговорить с ней, это было действительно приятно», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, россиянка прибыла в Канаду для участия в конференции «Гендерное равенство в спорте», которая состоялась вчера, 9 августа, в Онтарио. Шарапова также посетила теннисную академию JC Ferrero-Equelite, которой владеет и управляет тренер Алькараса и бывший теннисист Хуан Карлос Ферреро.