Алина Корнеева — о крупнейшем титуле в карьере: кайфовала от каждого удара

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева высказалась о победе на турнире ITF (W-100) в Португалии.
«Наверное, победа над британкой придала уверенности, потому что отыграла 3:5, 4:5, у неё был матчбол. И после того как выиграла матч, прям почувствовала прилив уверенности. Так что следующие встречи были уже не такими сложными. На финал я очень хорошо настроилась, к тому же не испытывала никакого давления – я уже дошла до финала сотки. А она, наоборот: играла с девочкой помладше и испытывала давление. Так что я просто играла и кайфовала от каждого удара. Были моменты, когда у неё были геймболы, но я понимала, что, если дать ей разыграться, начнётся борьба. Уже под конец – при 6:0, 4:0 – я играла ради счёта – не хотела портить всю картину (смеётся). Кстати, до этого я выписывала «баранки» только на уровне Tennis Europe», — сказала Корнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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